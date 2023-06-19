ФСБ пресекла попытку петербуржца отправиться служить в ВСУ

Управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) объявило официальное предостережение петербуржцу, намеревавшемуся служить в вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее была получена информация о намерении гражданина РФ и Украины выйти на связь с представителями вооруженных формирований Украины (ВФУ), непосредственно воющих с вооруженными силами РФ, чтобы оказать помощь украинским боевикам, сообщает пресс-служба.

В ходе оперативных мероприятий силовики установили, что указанный гражданин в начале 2023 года обратился к представителям украинских спецслужб, чтобы узнать, как он может попасть на службу в ВФУ, уточняется в сообщении.

Таким образом, указанный гражданин намеревался воевать против ВС РФ, что создает условия для совершения им преступления по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), в следствие чего сотрудниками УФСБ России по ДНР ему было объявлено официальное предостережение.

Ранее в этот день Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении сотрудниками ФСБ попытки проведения терактов против руководства администрации Запорожской области и задержании пособницы украинских спецслужб.

15 июня сообщалось, что в Брянской области сотрудники регионального ФСБ задержали местного жителя, собиравшего данные о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировавшего теракт.