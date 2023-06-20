Группировка «Запад» нанесла 10 авиаударов по ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что самолеты и вертолеты ВС РФ нанесли десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Его слова 29 июня приводит «РИА Новости».

Он уточнил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, штурмовиков Су-25 группировки «Запад» нанесли десять авиационных ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

Зыбинский отметил, что в районе села Фиголевка расчеты минометов большой мощности «Тюльпан» и 120-миллиметровых минометов «Сани» уничтожили до отделения украинских боевиков.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Песчаное огнем САУ «Мста-С» под командованием командира орудия сержанта Артема Родионова ликвидировано буксируемое орудие противника 2А65. Также в районе населенного пункта Берестовое расчет «Гиацинт-Б» под командованием сержанта Андрея Сенюкова уничтожил минометный расчет ВСУ.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» уничтожили бронетехнику и позиции ВСУ.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения вооружения иностранного производства, которое использует Украина. Все объекты были поражены.

18 июня Зыбинский рассказал, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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