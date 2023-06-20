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Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику и позиции ВСУ

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Фото: РИА Новости
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В ходе специальной военной операции экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Министерство обороны РФ.

Полеты штурмовой авиации проходят на предельно малой высоте в 20 м и на скорости до 700 км/ч. «Грачи» выходят на задания по двое: работа в тандеме способствует максимальной эффективности.

«В паре — больше огневая мощь, точность попаданий. <…> И прикрытие друг друга», — поделился поделился летчик Су-25 с позывным «Крокодил».

Слаженность работы экипажей фронтовых «Грачей» не хуже, чем у пилотажных групп мирового уровня. Так, в очередной вылет бойцы нанесли ракетные авиационные удары по технике и военным объектам подразделений ВСУ. Российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепленные, полевые позиции и вооружение украинских боевиков.

Применив авиационные средства поражения, Су-25 выполнили маневр с выпуском тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета. Сразу после посадки специалисты инженерно-технического состава пополнили боекомплект самолетов, проверили исправность узлов и агрегатов машин, а пилоты между тем получили новые координаты целей и приступили к разработке маршрутов следования.

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Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения вооружения иностранного производства, которое использует Украина. Все объекты были поражены.

Кроме того, МО сообщило, что российские военнослужащие на запорожском направлении уничтожили танк ВСУ западного образца, применив для этого дрон-камикадзе. В этот же день оборонное ведомство показало, как вертолет Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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