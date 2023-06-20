Миллиардер Хэмиш Хардинг находится в батискафе, который пропал при экскурсии к «Титанику»
- Новости
- Мир
- Миллиардер Хэмиш Хардинг находится в батискафе, который пропал при экскурсии к «Титанику»
В число пассажиров пропавшего в Атлантическом океане батискафа входит миллиардер и исследователь из Великобритании Хэмиш Хардинг. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил телеканал CBS News.
Согласно имеющейся информации, незадолго до происшествия Хардинг писал в своих социальных сетях, что будет участвовать в экспедиции OceanGate Expeditio, которая организует спуск туристов к затонувшему лайнеру «Титаник».
Он также отмечал, что на борту батискафа находятся несколько исследователей, которые с 1980-х годов совершили более 30 погружений к «Титанику». Впоследствии приемный сын бизнесмена Брайан Зас подтвердил исчезновение отчима.
Хэмиш Хардинг, помимо прочего, известен как обладатель трех мировых рекордов Гиннесса. В 2021 году он погрузился на двухместном батискафе в самую глубокую точку Марианской впадины и установил рекорд по наибольшему расстоянию, пройденному на полной глубине океана, а также по наибольшему времени, проведенному там.
Ранее в этот день стало известно, что подводная лодка, направлявшаяся к «Титанику», перестала выходить на связь с береговой охраной Бостона (США). По предварительным данным, в батискафе могут находиться до пяти пассажиров. В данный момент организованы поисково-спасательные работы.
Как объяснил «Известиям» создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» Анатолий Сагалевич, в случае нештатной ситуации командир батискафа должен подать знак одним из предусмотренных инструкцией способов. Эксперт также добавил, что единственный способ обнаружить исчезнувшую лодку — начать поиски как можно скорее.
Семидневное путешествие к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. стоит $250 тыс. Последний раз компания OceanGate Expeditio писала в своем аккаунте в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.
Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).