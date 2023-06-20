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На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прозвучали на территории Киева и Киевской области. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила новостная служба «Факты» украинского телеканала ICTV.

Как уточнили в киевской городской военной администрации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В настоящий момент на большей части территории Украины также объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

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Ранее в этот же день сообщалось о взрывах в Черкасской области, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне вечером появилась информация о серии взрывов в Харьковской области. Тогда же стало известно о взрывах в Сумской области, а также о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона.

Кроме того, 19 июня сообщалось о мощном взрыве в Одессе. В Одесской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях сработали системы оповещения.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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