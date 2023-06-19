Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы произошли в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщает ряд местных СМИ, в том числе Telegram-канал Klymenko Time 19 июня.

Кроме того, некоторые украинские порталы также пишут о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее в этот день также сообщалось о мощном взрыве в Одессе. В Одесской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.