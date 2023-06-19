На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» 19 июня в Telegram-канале.



В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В Минобороны РФ на данный момент информацию о взрывах не прокомментировали.

Ранее, 18 июня, мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области. В регионе также работала воздушная тревога.

17 июня на севере Киевской области прогремели взрывы. За несколько минут до информации о взрывах сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Киевской и Черниговской областях.

16 июня издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов в Киеве и Киевской области. Там работала система ПВО.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.