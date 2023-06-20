Гол Головина номинировали на звание лучшего в прошедшем сезоне Лиги 1

Гол российского полузащитника ФК «Монако» Александра Головина номинирован на звание лучшего по итогам прошедшего сезона чемпионата Франции по футболу. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщается на странице турнира в Twitter.

1 января в матче 17-го тура 27-летний россиянин дальним ударом принес «Монако» победу в игре с «Брестом» (1:0). Головин обыграл соперника перед штрафной площадью и забил в левый от себя верхний угол ворот.

В список претендентов на лучший гол также попали Лионель Месси («ПСЖ») (два гола в списке), Адам Унас («Лилль»), Алексис Санчес («Марсель») (также два гола в списке), Билляль Браими («Ницца»), Бирама Туре («Осер») и Бенжамен Бурижо («Ренн»).

Отмечается, что в опубликованной ранее десятке лучших голов турнира на YouTube-канале лиги мяч Головина не был представлен.

Ранее, 19 мая, «Монако» проиграл «Лиону» в 36-м туре чемпионата Франции и потерял шанс оказаться в Лиге чемпионов. Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков, но получил желтую карточку на 31-й минуте. Футболист был заменен на 71-й минуте.

В апреле российский футболист Александр Головин забил седьмой мяч в составе «Монако» за текущий сезон. Он отличился в матче чемпионата Франции с «Лорьяном».