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Головин установил личный рекорд результативности в составе «Монако»

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Российский футболист Александр Головин забил седьмой мяч в составе «Монако» за текущий сезон.

16 апреля он отличился в матче чемпионата Франции с «Лорьяном». На 28-й минуте он замкнул передачу Виссама Бен-Йеддера.

Таким образом он провел свой самый результативный сезон в составе «Монако». До этого он забивал шесть мячей в сезоне-2021/22. Тогда у него было пять голов в чемпионате Франции и еще один в Кубке страны.

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До конца сезона у «Монако» еще остается восемь матчей в национальном первенстве. Команда Головина занимает в нем четвертое место по итогам 30 туров.

20 февраля Головин забил свой предыдущий мяч в составе «Монако». Он отличился в матче с «Брестом».

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