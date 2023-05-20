«Лион» победил «Монако» в 36-м туре чемпионата Франции

Футбольный клуб «Лион» на своем поле победил «Монако» в 36-м туре чемпионата Франции. Игра, которая прошла 19 мая, завершилась со счетом 3:1.

Первый гол на второй минуте матча с пенальти реализовал Виссам Бен-Йеддер из «Монако». Затем на 38-й минуте игры мяч в ворота соперников забил Александр Ляказетт из «Лиона». Его коллеги — Максенс Какере (57) и Райан Шерки (78) оформили еще два гола.

Полузащитник сборной России Александр Головин вышел в стартовом составе монегасков, но получил желтую карточку на 31-й минуте. Футболист был заменен на 71-й минуте, сообщил «Спорт-Экспресс».

В турнирной таблице «Монако» с 65 очками занимает четвертое место в лиге 1, что лишает команду возможности попасть в Лигу чемпионов. «Лион» с 59 баллами — на седьмой строчке.

В апреле российский футболист Александр Головин забил седьмой мяч в составе «Монако» за текущий сезон. Он отличился в матче чемпионата Франции с «Лорьяном».

В марте французский футболист Килиан Мбаппе стал автором 3000-го гола команды «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в чемпионате Франции.