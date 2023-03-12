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Килиан Мбаппе забил 3000-й гол ПСЖ в чемпионате Франции

Мбаппе стал автором 3000-го гола ПСЖ в чемпионате Франции
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Французский футболист Килиан Мбаппе стал автором 3000-го гола команды «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в чемпионате Франции. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщается в Twitter-аккаунте OptaJean.

Победный гол спортсмен забил в ворота «Бреста» в матче 27-го тура чемпионата на 90-й минуте, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра закончилась со счетом 2:1. ПСЖ стал 12-м клубом в истории турнира, который смог добиться такого результата. На это у парижан ушло 1858 матчей.

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Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022. Он является первым в истории футболистом, который забил четыре мяча в финалах чемпионатов мира.

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