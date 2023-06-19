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Алаудинов рассказал об уничтожении наемников из США в Марьинке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сумели хорошо окопаться в районе Марьинки. Также среди боевиков выявлены наемники. Об этом 19 июня рассказал командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

Он отметил, что еще до прихода «Ахмата» боевики ВСУ сумели очень хорошо окопаться, поэтому действия по продвижению необходимо принимать очень взвешенно.

«Действительно, тут ситуация специфическая. За этот период противник очень хорошо окопался, очень много подземных ходов разных. Оборудовался противник очень серьезно. Надо отдать дань, ожесточенное сопротивление оказывает противник», — сказал Алаудинов.

По его словам, подразделение сделало мощный рывок, после чего лучше изучило противника и местность. Однако отмечается, что ВСУ направляют в Марьинку иностранных наемников.

«Сейчас могу сказать, что ежедневно уничтожается достаточно большое количество противника. Противник серьезный. Это подразделение ССО (сил специальных операций. — Ред.), фиксируем американских снайперов. Группу одну, пару мы уничтожили. «Иностранный легион» на нашем участке есть», — подчеркнул командир «Ахмата».

Как уточнил Алаудинов, в задачи подразделения входит освобождение Марьинки при условии максимального сохранения личного состава. Также он заявил, что бойцы «Ахмата» стараются уничтожить как можно больше наемников, которых ВСУ всё чаще направляют в Марьинку.

«Наша задача, по сути, заключается в том, чтобы туда противник втягивал большое количество спецов, чтобы мы их уничтожали планомерно», — заявил Алаудинов.

«Мы каждый день идем на штурм, как в последний раз»
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Накануне Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск было отражено восемь атак противника в районах Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка в ДНР.

17 июня начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, как авиация Южной группировки войск поразила объекты ВСУ на трех направлениях. При этом в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, включая минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.

До этого, 10 июня, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что на направлении Марьинки российские вооруженные силы сдержали контрнаступление противника. Однако даже после этого ВСУ не оставили попытки пробиться к ней с флангов. Украина бросила все свои резервы и перестала считаться с потерями в живой силе и технике.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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