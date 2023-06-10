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ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой

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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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В ходе боев на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери. Об этом в субботу, 10 июня, рассказал военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

На этом направлении российские вооруженные силы сдержали контрнаступление противника. Однако даже после почти полной потери Марьинки ВСУ не оставили попытки пробиться к ней с флангов. Украина бросила все свои резервы и перестала считаться с потерями в живой силе и технике, сообщается в репортаже.

Удары ВСУ на донецком фронте носят скорее вспомогательный и отвлекающий характер. Таким образом противник пытается помешать переброске российских резервов на другие участки фронта. Отсюда постоянные атаки в районе Водяного, Опытного, Клещеевки. Даже в Марьинке, которую ВСУ практически потеряли, они пытались двигаться вперед, но безуспешно, объяснил корреспондент.

«Они сейчас становятся непредсказуемыми. То есть если, например, мы ждем, что они начнут работать артиллерией, а потом в наступление, то они сейчас показали, что могут просто пойти в наступление без артподготовки», — рассказал военный ВС РФ с позывным Медведь.

Также корреспондент показал пример маскировки военной техники.

«Вот пример практически идеальной маскировки. Вы видите танк? А он там есть», — охарактеризовал военкор боевую машину, практически слившуюся с местностью.

Вместе с этим ВСУ удалось добиться временного тактического успеха в селе Новодонецкое под Угледаром. В частности, украинским войскам удалось на несколько часов зайти в село, но ВС РФ быстро вернули его под свой контроль.

«Потери у противника большие, но и резервы ВСУ накопили огромные. Поэтому наступательный потенциал еще не исчерпан. Атаки продолжаются», — резюмировал корреспондент.

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Ранее, 7 июня, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал обстановку на соледарском направлении, где российская артиллерия выстроила мощный огневой заслон по всей линии фронта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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