Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ заподозрили минобороны Украины в закупке шлемов по завышенным ценам
Экономика
Минцифры разработает правила использования глушилок для дронов
Мир
В пропавшем при спуске к «Титанику» батискафе находится бизнесмен Хардинг
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Мир
В Германии рассказали о резком сокращении числа боеприпасов
Мир
Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш
Армия
Алаудинов рассказал об уничтожении наемников из США в Марьинке
Мир
Два самолета отправились на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
Мир
Der Spiegel сообщил о планах МО ФРГ закупить боеприпасы на €118 млн
Мир
СБ ООН 23 июня проведет заседание по Украине
Мир
Рада зарегистрировала постановление о признании Белоруссии страной-агрессором
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
Reuters узнало о намерениях пяти стран Европы закупить системы ПВО Mistral
Сюжет:

Метеоролог рассказал о феномене белых ночей

Метеоролог Ганьшин рассказал, в чем заключается феномен белых ночей
0
Фото: ТАСС/Роман Пименов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проявление феномена белых ночей именно в начале лета связано с вращением Земли вокруг своей оси, наклоном оси и вращением планеты вокруг Солнца. О причинах возникновения и особенностях явления «Известиям» рассказал кандидат физико-математических наук, руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

По его словам, белые ночи наблюдаются именно в северных широтах летом, поскольку в этот период Солнце ненадолго уходит за горизонт, после чего почти сразу же начинает подниматься обратно.

«Такие условия складываются вокруг дня летнего солнцестояния, плюс-минус месяц. Это и есть белые ночи. А в день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце вообще не заходит севернее 66,5 градуса», — пояснил специалист.

Он добавил, что в северных и южных широтах Солнце какое-то время может вообще не заходить за горизонт. Поэтому, по словам метеоролога, в широтах, находящихся выше полярного круга, белые ночи длятся в течение двух-четырех недель, то есть до наступления полярного дня и после его окончания.

В остальных широтах, где полярного дня не бывает, белые ночи наблюдаются в период солнцестояния и их можно увидеть даже в Москве, но в здесь они не такие светлые, как в других городах.

При этом Ганьшин отметил, что в Якутии, к примеру, белые ночи длятся почти три месяца, с 12 мая по 1 августа. Он также рассказал, что в текущем году в Волгограде, Магадане и Ростове-на-Дону случится только одна белая ночь. Это произойдет 22 июня.

Ганьшин также напомнил, что во время белых ночей многие люди сталкиваются с нарушением режима сна из-за длины светового дня.

«Именно поэтому важно использовать средства, позволяющие нормализовать сон, например маски и блэкаут-занавески», — подытожил специалист.

Российские ученые заглянули внутрь редчайших метеоритов
Физики сделали томограмму уникальному фрагменту астероида

В начале июня журнал Meteoweb сообщил, что жители России в ночном небе всё лето смогут наблюдать такое необычное природное явление, как серебристые облака — самые высокие облака в атмосфере Земли. Они образуются на высоте 75–95 км, их можно увидеть на фоне темного неба летней ночью невысоко над горизонтом.

Впервые явление классифицировали в 1885 году. Как считают ученые, летом облака можно наблюдать в широтах между 43-м и 65-м градусами. Они заметны не только с Земли, но и с других планет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023