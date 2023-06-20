Метеоролог рассказал о феномене белых ночей

Проявление феномена белых ночей именно в начале лета связано с вращением Земли вокруг своей оси, наклоном оси и вращением планеты вокруг Солнца. О причинах возникновения и особенностях явления «Известиям» рассказал кандидат физико-математических наук, руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

По его словам, белые ночи наблюдаются именно в северных широтах летом, поскольку в этот период Солнце ненадолго уходит за горизонт, после чего почти сразу же начинает подниматься обратно.

«Такие условия складываются вокруг дня летнего солнцестояния, плюс-минус месяц. Это и есть белые ночи. А в день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце вообще не заходит севернее 66,5 градуса», — пояснил специалист.

Он добавил, что в северных и южных широтах Солнце какое-то время может вообще не заходить за горизонт. Поэтому, по словам метеоролога, в широтах, находящихся выше полярного круга, белые ночи длятся в течение двух-четырех недель, то есть до наступления полярного дня и после его окончания.

В остальных широтах, где полярного дня не бывает, белые ночи наблюдаются в период солнцестояния и их можно увидеть даже в Москве, но в здесь они не такие светлые, как в других городах.

При этом Ганьшин отметил, что в Якутии, к примеру, белые ночи длятся почти три месяца, с 12 мая по 1 августа. Он также рассказал, что в текущем году в Волгограде, Магадане и Ростове-на-Дону случится только одна белая ночь. Это произойдет 22 июня.

Ганьшин также напомнил, что во время белых ночей многие люди сталкиваются с нарушением режима сна из-за длины светового дня.

«Именно поэтому важно использовать средства, позволяющие нормализовать сон, например маски и блэкаут-занавески», — подытожил специалист.

В начале июня журнал Meteoweb сообщил, что жители России в ночном небе всё лето смогут наблюдать такое необычное природное явление, как серебристые облака — самые высокие облака в атмосфере Земли. Они образуются на высоте 75–95 км, их можно увидеть на фоне темного неба летней ночью невысоко над горизонтом.

Впервые явление классифицировали в 1885 году. Как считают ученые, летом облака можно наблюдать в широтах между 43-м и 65-м градусами. Они заметны не только с Земли, но и с других планет.