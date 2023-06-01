Жители России смогут наблюдать серебристые облака в ночном небе

Жители России в ночном небе всё лето смогут наблюдать серебристые облака. О необычном природном явлении сообщил журнал Meteoweb в своем сообществе «ВКонтакте».

По данным ученых, уже с конца мая можно ожидать формирования серебристых облаков в высоких широтах северного полушария. В предыдущие дни они не были зафиксированы.

Серебристые облака — самые высокие облака в атмосфере Земли. Они образуются на высоте 75–95 км, их можно увидеть на фоне темного неба летней ночью невысоко над горизонтом.

Для их образования необходимо достаточное количество водяного пара, очень низкая (до минус 100 градусов) температура и наличие мельчайших пылевых частиц. Именно на них конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда.

Впервые явление классифицировали в 1885 году. Как считают ученые, летом облака можно наблюдать в широтах между 43-м и 65-м градусами. Они заметны не только с Земли, но и с других планет.

Летом 2022 года серебристые облака заметили в небе над Санкт-Петербургом. Местные жители делились красочными фотографиями в Сети.