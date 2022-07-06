В небе над Петербургом заметили редкие облака

В небе над Санкт-Петербургом 5 июля заметили редкие серебристые облака. Об этом в среду, 6 июля, сообщает 78.ru.

Как отметили специалисты, облака имеют необычный вид из-за того, что сильно разряжены. Они возникают в мезосфере и увидеть их можно лишь в сумерках.

Впервые серебристые облака классифицировали летом 1885 года. Как считают ученые, летом их можно наблюдать в широтах между 43-м и 65-м градусом. Явление заметно не только с Земли, но и с других планет.