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Сомнолог рассказал о плюсах перехода на летнее время

Сомнолог рассказал, что переход на летнее время добавит россиянам 100 солнечных часов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россияне за весну-лето теряют до 100 солнечных часов без перехода на летнее время. Об этом врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации Роман Бузунов сообщил в понедельник, 19 июня.

При этом он отметил, что в России 50% людей с дефицитом витамина D, который, в частности, синтезируется за счет солнечного света.

«У нас потом наступит осень и начнется сезонное аффективное расстройство, так называемая сезонная депрессия, связанная с недостатком солнечного света, а потом начнется офисная «полярная ночь», — сказал Бузунов агентству городских новостей «Москва».

Врач отметил, что социальный джетлаг (несогласованность биологических ритмов и режима сна и бодрствования, заданная обществом) и сменный график работы больше влияют на здоровье, чем переход на летнее время.

«Среднестатистический москвич в выходные встает на два часа позже по сравнению с рабочими буднями. То есть четыре раза в месяц устраивает себе джетлаг на два часа», — заключил он.

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Ранее в этот день депутат Михаил Матвеев сообщил, что в день летнего солнцестояния, 21 июня, в Госдуму будет внесен законопроект о возврате переходов на летнее время. В посте в Telegram депутат опубликовал опрос среди подписчиков, поддерживают ли они переход на летнее время, сообщает телеканал «360». В нем приняло участие 1,8 тыс. человек. 57% ответили «нет».

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова заявила в беседе с «Известиями», что возврат переходов на летнее время может стать стрессом для тех, кто уже привык к установившемуся порядку.

В 2019 году похожую инициативу вносил в Госдуму депутат Андрей Барышев от фракции «Единая Россия». Депутат предлагал вернуть в России сезонные переводы времени на один час вперед в марте и один час назад в октябре. Однако инициатива была внесена без учета необходимых процедур рассмотрения координационным и экспертным советом. Поэтому фракция не поддержала законопроект депутата.

В России смена летнего и зимнего времени была прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих россиян.

В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов страны часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производится. Количество часовых зон в России было увеличено с 9 до 11.

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