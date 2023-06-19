Врач оценила инициативу о возвращении перехода на летнее время

Возврат переходов на летнее время может стать стрессом для тех, кто уже привык к установившемуся порядку, считает врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова. Об этом она заявила в беседе с «Известиями» в понедельник, 19 июня.

По словам специалиста, существуют разные мнения экспертов о том, как эта инициатива может отразиться на самочувствии и работоспособности граждан, причем эти мнения диаметрально противоположны.

«С уверенностью можно сказать одно, что людям, которые склонны к одному установившемуся порядку, будет непросто свыкнуться с любыми изменениями. Если давно время не переводили и решат перейти на летнее, то такие люди могут испытать стресс. Если переход на зимнее и летнее происходит постоянно, то для них это также фактор стресса. Жалобы могут быть на то, что утром темно или слишком рано темнеет вечером и так далее. Другими словами, всем угодить невозможно», — подчеркнула Серебренникова.

Кроме того, врач выразила мнение, что значительного вреда перевод времени на организм не окажет, хотя много зависит от стрессоустойчивости конкретного человека, его способности и желания адаптировать свой график и распорядок дня к любым изменениям.

Ранее в этот день депутат Михаил Матвеев сообщил, что в день летнего солнцестояния, 21 июня, в Госдуму будет внесен законопроект о возврате переходов на летнее время. В посте в Telegram депутат опубликовал опрос среди подписчиков, поддерживают ли они переход на летнее время. В нем приняло участие 1,8 тыс. человек. 57% ответили «нет».

Ранее, в 2019 году, похожую инициативу вносил в Госдуму депутат Андрей Барышев от фракции «Единая Россия». Депутат предлагал вернуть в России сезонные переводы времени на один час вперед в марте и один час назад в октябре. Однако инициатива была внесена без учета необходимых процедур рассмотрения координационным и экспертным советом. Поэтому фракция не поддержала законопроект депутата.

В России смена летнего и зимнего времени была прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих россиян.

В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов страны часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производится. Количество часовых зон в России было увеличено с 9 до 11.