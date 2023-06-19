Законопроект о возврате летнего времени внесут в ГД в день летнего солнцестояния

Законопроект о возврате летнего времени будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния. Об этом депутат Госдумы Михаил Матвеев в понедельник, 19 июня, написал в своем Telegram-канале.

В посте в Telegram депутат опубликовал опрос среди подписчиков, поддерживают ли они переход на летнее время. В нем приняло участие 1.8 тыс. человек. 57% ответили — «нет».

Матвеев предложил вернуться к сезонному времени в феврале 2023 года. Тогда он опубликовал фото документов со своей инициативой в Telegram-канале.

Ранее в 2019 году похожую инициативу вносил в Госдуму депутат Андрей Барышев от фракции «Единая Россия». Депутат предлагал вернуть в России сезонные переводы времени на один час вперед в марте и один час назад в октябре. Однако инициатива была внесена без учета необходимых процедур рассмотрения координационным и экспертным советом. Поэтому фракция не поддержала законопроект депутата.

В России смена летнего и зимнего времени была прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих россиян.

В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время. В большинстве субъектов страны часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производится. Количество часовых зон в России было увеличено с 9 до 11.