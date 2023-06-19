Пять детей отравились в кафе в Перми

В Перми пятеро детей отравились в кафе. Об этом 19 июня сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у пяти из 27 детей, прибывших из Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дети питались в кафе Архитектурно-этнографического музея «Хохловка», кафе «Дикоросы» и FRESH MIX.

Специалисты ведомства отобрали пробы у заболевших детей, сотрудников кафе, где они питались, и в самих точках питания. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

В частности, в точках питания принимали продукцию без маркировки, там не было достаточного количества моечного оборудования, была нарушена поточность технологических процессов. Кроме того, там допускали к работе сотрудников, не прошедших медосмотр.

В отношении хозяйствующих субъектов указанных кафе были составлены протоколы о временном запрете деятельности, об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») и материалы были направлены в районные суды Перми и Пермского края.

Дела уже рассмотрены, приостановлена деятельность кафе на 30 суток.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что дети уехали из Пермского края в удовлетворительном состоянии. При этом новых случаев отравления в регионе не зарегистрировали.

Еще один массовый случай отравления 14 июня произошел в Братске Иркутской области в кафе «Шаурму хочу», где отравившиеся покупали шаурму. К этому моменту число отравившихся составляет 62 человека.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Суд 19 июня отправил под домашний арест владельца кафе.