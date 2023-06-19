Таубер назвала опасным прецедентом запрет оппозиционной партии «Шор» в Молдавии

Решение Конституционного суда Молдавии поддержать запрос кабмина о запрете оппозиционной партии «Шор» стало опасным прецедентом. Об этом на брифинге после оглашения решения инстанции заявила вице-председатель политической силы Марина Таубер.

«Это опасный прецедент. С этого дня еще много партий будут закрыты», — сказала политик.

По ее мнению, для запрета партии ей достаточно критиковать президента Молдавии Майю Санду. «Наша команда останется сильной. У нас множество формул того, как продолжить нашу борьбу», — продолжила она.

Таубер подчеркнула, что «Шор» обжалует решение КС Молдавии о ее запрете в Европейском суде по правам человека.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет партии «Шор», задавшись вопросом, что в стране будет дальше.

«Что дальше? Румынская королева всея Молдовы?» — написала дипломат в Telegram-канале.

В мае МИД РФ заявил, что Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой. Антироссийская заряженность так называемой миссии по безопасности ЕС в стране даже не скрывается, что выражается во внедрении западных ценностей и искоренении всего русского, отметили в ведомстве.