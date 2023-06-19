Прокуратура проверит взрыв баллона во внедорожнике в Симферополе

В Крыму прокуратура проводит проверку по факту возгорания внедорожника, в котором взорвался газовый баллон. По результатам проверки будет определен ход дальнейших действий.

Инцидент произошел на Евпаторийском шоссе в Симферополе. Водитель Toyota Land Cruiser врезался в ограждение, а затем в машине взорвался газовый баллон. ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму пишет, что от взрыва пострадали три человека. Они госпитализированы.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что на севере Крыма система ПВО ночью сбила два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он призвал граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.

15 июня глава Крыма сообщил, что в республике системы ПВО за ночь и утро сбили шесть беспилотников, еще три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы. В некоторых домах выбило стекла.