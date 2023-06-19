Политолог оценил риск свержения Лукашенко подготовленными в Польше белорусами

Польша на протяжении длительного времени ведет провокационные действия в отношении стран-соседей. Об этом 19 июня «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Таким образом он отреагировал на информацию британской газеты The Times о том, что вынужденные покинуть страну граждане Белоруссии проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Надо сказать, что Польша совершенно ничего нового не изобретает, на протяжении последних порядка 20 лет она занимается подобного рода провокационной деятельностью против стран-соседей. Если мы вспомним ситуацию на Украине, то ровным счетом, как и в так называемой «оранжевой революции» 2004 года, так и в событиях 2014 года очень значительную роль отыгрывали люди, которые были подготовлены спецслужбами Польши для дестабилизации ситуации», — сказал Денисов.

С Белоруссией происходит аналогичная ситуация на протяжении уже более 20 лет, когда Варшава «системно и целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию» в соседней стране, потому что ей просто не нравится та модель, которую выстраивает Минск, пояснил политолог.

«И в этом отношении все заявления относительно каких-то гуманитарных инициатив, прав человека, конечно, мишура и не более того, чем обычные империалистические амбиции этого восточно-европейского государства, которое никак не может смириться с тем, что территории Западной Белоруссии, Западной Украины являются частями суверенных государств», — сказал он.

Денисов назвал маловероятным то, что подготовленным в Польше белорусам удастся совершить государственный переворот.

«Но в то же время, конечно же, экстремистская угроза террористическая угроза, которые могут нести эти люди, она совершенно очевидна. И в этом отношении правоохранительные органы, специальные службы Беларуси подготовлены, но тем не менее это лишний раз демонстрирует тот настрой, ту политику, которую предполагают ввести на протяжении стратегической перспективы представители руководства Польши», — заключил эксперт.

В конце мая бывший заместитель министра нацобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что Варшава готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.

Комментируя это, политолог Кирилл Аверьянов сказал «Известиям», что главной гарантией мира и спокойствия в Белоруссии является Союзное государство. По его мнению, Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.