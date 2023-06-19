В СВР заявили о возможном продолжении Киевом работ по созданию «грязной бомбы»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что появились данные, свидетельствующие о возможном продолжении Киевом работ по созданию «грязной ядерной бомбы». Об этом пресс-бюро СВР России сообщило в понедельник, 19 июня.

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Евгеньевич Нарышкин заявил, что в последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы — начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории», — говорится в сообщении пресс-бюро.

Отмечается, что госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, в котором содержатся высокорадиоактивные материалы. Топливо, официально для захоронения, в двух специальных контейнерах перевезли в хранилище отработавшего ядерного топлива в Чернобыле. В СВР указали на то, что об этом не уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Исходим из того, что возможное применение ВСУ «грязной ядерной бомбы» будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья», — приводят слова Нарышкина в пресс-службе.

Ведомство также призвало МАГАТЭ и профильные структуры Евросоюза обратить внимание на действия Украины и усилить «интрузивный» контроль за деятельностью Киева в ядерной сфере.

В начале июня задержанный российскими спецслужбами украинский диверсант Дмитрий Шиманский рассказал, что Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины рассматривало возможность совершить на территории России теракт с применением «грязной бомбы».

27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, в том числе «грязной бомбы». Дипломат отмечала, что все попытки реализации подобных проектов тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами.

До этого, 24 октября 2022 года, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал о том, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».