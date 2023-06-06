Украинский диверсант рассказал о планах ГУР применить в РФ «грязную бомбу»

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины рассматривало возможность совершить на территории России теракт с применением «грязной бомбы». Об этом рассказал задержанный российскими спецслужбами украинский диверсант Дмитрий Шиманский.

Шиманский прибыл в Россию по заданию украинской разведки, чтобы передать компоненты взрывчатки и дронов для совершения терактов на территории страны. На своем легкомоторном самолете пилот долетел до Тулы, там его задержали сотрудники ФСБ сразу после посадки. Оперативники следили за самолетом практически с момента взлета.

Диверсант рассказал, что в 2022 году по приказу начальника ГУР Кирилла Буданова было создано отдельное управление, задачей которого было планирование и совершение терактов в России. Тогда ГУР набрало штат пилотов легкомоторной авиации.

Часть, где базируются эти самолеты, называется легионом. Всего оттуда было совершено пять боевых вылетов. Летчиков учат сбрасывать бомбы на важные объекты инфраструктуры или доставлять оружие, взрывчатые вещества диверсантам на земле.

«Ранее руководством украинской разведки обсуждался вопрос создания, возможности создания и переброски «грязной» ядерной бомбы, радиоактивных заражений, малых ядерных переносных зарядов. Они не так много весят, и здесь есть возможность как раз использовать малую авиацию», — сообщил Шиманский.

Как отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Константин Сивков, легкомоторные самолеты можно спутать с гражданскими. Они способны летать на сверхмалых высотах и при этом нести приличную нагрузку. Он подчеркнул, что возможности систем противовоздушной обороны (ПВО) обнаруживать и уничтожать такие самолеты осложнены.

Кроме того, российскими спецслужбами был задержан еще один украинский пилот Александр Морозов. В Брянской области два легкомоторных самолета попытались сбросить бомбы на комбинат «Слава», но безуспешно. После этого воздушное судно Морозова потерпело крушение. Украинца задержали, он обвиняется в терроризме.

«Мои действия по российским законам рассматриваются не как воинское преступление в ходе боевых действий, а как террористический акт, поэтому я не в военной форме, а в форме заключенного», — сказал пилот.

Ранее, 27 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, в том числе «грязной бомбы». Дипломат отмечала, что все попытки реализации подобных проектов тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами.

Помимо этого, 5 мая начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. Деятельность осуществлялась на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

Ранее, 24 октября 2022 года, Кириллов сообщал о том, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».