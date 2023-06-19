Российский теннисист Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
Российский теннисист Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленные данные опубликованы на сайте ATP в понедельник, 19 июня.
Спортсмен опустился на 11-е место. Его соотечественник Даниил Медведев сохранил третью позицию, Андрей Рублев располагается на седьмой строчке.
Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович, второе — испанец Карлос Алькарас.
Хачанов поднялся на десятое место в рейтинге ATP ранее, 12 июня. Тогда первый раз в истории в первой десятке мирового рейтинга одновременно оказались трое россиян.
6 июня Хачанов уступил Джоковичу в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Впрочем, это не помешало российскому спортсмену улучшить свое положение в списке лучших теннисистов планеты.