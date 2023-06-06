Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о планах получить «мощное» количество F-16 от Запада
Мир
ООН окажет гуманитарную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Мир
Эрдоган внесет на рассмотрение парламента поправки в конституцию
Общество
В Новую Каховку налажена поставка питьевой воды и продуктов после теракта на ГЭС
Мир
Генсек ООН назвал разрушение Каховской ГЭС угрозой для Запорожской АЭС
Происшествия
ВСУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Горловке в ДНР
Мир
МИД РФ решительно осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС
Мир
МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ
Мир
Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины
Общество
Суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра на два месяца
Армия
В Минобороны РФ заявили о контроле над населенным пунктом Берховка
Спорт
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом 6 июня сообщил «Спорт-Экспресс».

Игра завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4, матч длился 3 часа 38 минут.

«Очень сложный матч. Я сыграл идеальный тай-брейк. Я по ходу матча на несколько уровней поднял свою игру. Это большая битва, но по-другому я и не ожидал», — сказал Джокович после игры.

«Я хочу вырастить чемпионов здесь, в нашей стране»
Российская теннисистка Надежда Петрова — о тренерской работе, отсутствии бана на международных турнирах и завершении великих карьер

После победы сербский спортсмен сыграет в полуфинале с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) – Карлос Алькарас (Испания). Первенство проходит в Париже.

Джокович является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее, 4 июня, россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал первенства. Хачанов в этот же день стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023