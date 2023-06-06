Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом 6 июня сообщил «Спорт-Экспресс».

Игра завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4, матч длился 3 часа 38 минут.

«Очень сложный матч. Я сыграл идеальный тай-брейк. Я по ходу матча на несколько уровней поднял свою игру. Это большая битва, но по-другому я и не ожидал», — сказал Джокович после игры.

После победы сербский спортсмен сыграет в полуфинале с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) – Карлос Алькарас (Испания). Первенство проходит в Париже.

Джокович является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее, 4 июня, россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал первенства. Хачанов в этот же день стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос».