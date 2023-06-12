Впервые в истории сразу трое россиян вошли в топ-10 рейтинга АТР

Российский спортсмен Карен Хачанов поднялся на десятое место рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который был обновлен в понедельник, 12 июня.

Между тем Андрей Рублев по-прежнему остается седьмым в списке, а Даниил Медведев переместился со второй строчки на третью.

Отмечается, что это первый раз в истории, когда в первой десятке мирового рейтинга одновременно оказались трое россиян.

В топ-100 АТР входят еще три теннисиста из РФ: Аслан Карацев (поднялся с 62-го места на 48-е), Александр Шевченко (сместился с 87-й позиции на 92-ю) и Роман Сафиуллин (удерживает 99-ю строчку).

Ранее, 6 июня, Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Впрочем, это не помешало российскому спортсмену улучшить свое положение в списке лучших теннисистов планеты.