Реклама
Прямой эфир
Мир
В Японии напомнили о «ядерном зонтике» Китая над Украиной
Общество
Пасечник заявил о получении ЛНР новой жизни в составе России
Мир
SIPRI сообщил о наращивании стратегического потенциала ядерными державами
Спорт
Впервые в истории сразу трое россиян вошли в топ-10 рейтинга АТР
Мир
Индия выразила надежду на развитие привилегированного партнерства с РФ
Армия
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к удару под Угледаром и Авдеевкой
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удар по бригаде ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Япония заявила о продолжении оказания помощи Украине
Мир
В Германии 12 июня стартуют учения НАТО Air Defender
Мир
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Общество
Российские военные помогли семье из Шебекино вывезти из города животных и вещи

Впервые в истории сразу трое россиян вошли в топ-10 рейтинга АТР

Впервые в истории ATP в топ-10 находятся сразу три представителя России
0
Фото: ТАSS/Matthieu Mirville
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский спортсмен Карен Хачанов поднялся на десятое место рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который был обновлен в понедельник, 12 июня.

Между тем Андрей Рублев по-прежнему остается седьмым в списке, а Даниил Медведев переместился со второй строчки на третью.

Отмечается, что это первый раз в истории, когда в первой десятке мирового рейтинга одновременно оказались трое россиян.

В топ-100 АТР входят еще три теннисиста из РФ: Аслан Карацев (поднялся с 62-го места на 48-е), Александр Шевченко (сместился с 87-й позиции на 92-ю) и Роман Сафиуллин (удерживает 99-ю строчку).

Грунтовые всходы: как россияне выступили на «Ролан Гаррос»
Хачанов и Павлюченкова дошли до четвертьфиналов, но не смогли сломить сопротивление Джоковича и Муховой

Ранее, 6 июня, Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Впрочем, это не помешало российскому спортсмену улучшить свое положение в списке лучших теннисистов планеты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023