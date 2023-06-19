В Свердловской области подросток за рулем иномарки сбил ребенка-велосипедиста

В поселке Восточный Свердловской области 14-летний подросток за рулем автомобиля наехал на шестилетнего ребенка-велосипедиста, о чем сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону в понедельник, 19 июня.

«14-летний водитель, управляя автомобилем Kia Ceed, двигаясь по улице Пролетарская, потерял контроль над управлением транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил наезд на ребенка-велосипедиста, движущегося по проезжей части навстречу», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Сообщается, что шестилетнего мальчика госпитализировали.

В автомобиле находились еще три человека, один из которых 19-летний собственник машины. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что собственник автомобиля не имеет права управления, при этом не только владеет автомобилем, но и совершает регулярные поездки за рулем автомобиля.

За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления машиной, а также за управление без водительского удостоверения, в отношении собственника составлены административные материалы по ч.3 и ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности матери пострадавшего мальчика. По факту происшествия проводится проверка.

17 июня иномарка съехала в кювет и перевернулась на автодороге в Тюменской области, на месте ДТП погиб один человек и трое пострадали. По предварительной информации, автомобилем управлял ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение мужчина. Его показания алкотестера составили 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.