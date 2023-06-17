Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Тюменью
Иномарка перевернулась на дороге в Тюменской области, на месте ДТП погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили 17 июня в пресс-службе ГИБДД по региону.
Автомобиль съехал в кювет на 40-м км автодороги Аромашево – Вагай в Тюменской области. По предварительной информации, легковушкой Toyota управлял ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение 38-летний мужчина.
«В аварии погиб 40-летний пассажир. Ранен 38-летний водитель, а также пассажиры 36 и 34 лет, они госпитализированы с различными травмами», — добавили в полиции.
Показания алкотестера составили 1,53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 13 июня, в Тюменской области в результате лобового столкновения легковых автомобилей погиб мужчина. Авария произошла на 170-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш».