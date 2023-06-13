Мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе под Тюменью

В Тюменской области в результате лобового столкновения легковых автомобилей погиб мужчина. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла в ночь на 13 июня на 170-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш». По предварительным данным, 39-летний водитель Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia под управлением 46-летнего мужчины. От удара Mazda отбросило в кювет, водитель погиб.

Водитель второй машины получил различные травмы. Его госпитализировали, уточняет портал «Наш город».

Обстоятельства смертельного столкновения устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В ту же ночь на 90-м км автодороги Р-258 «Байкал» в Иркутской области столкнулись микроавтобус Nissan Vanette и седан Toyota Premio. Водитель седана погиб, второй автомобилист и его пассажирка пострадали.