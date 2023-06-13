В Иркутской области при ДТП с микроавтобусом погиб мужчина

В Слюдянском районе Иркутской области в результате столкновения с микроавтобусом Nissan Vanette погиб водитель седана Toyota Premio, о чем рассказали в региональном главке МВД во вторник, 13 июня.

В сообщении говорится, что авария произошла в ночное время на 90-ом км автодороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Ангасолка. Водитель седана не справился с управлением, автомобиль занесло, и он столкнулся с Nissan Vanette. 38-летний водитель седана скончался на месте до приезда скорой помощи, а водитель и пассажирка микроавтобуса были госпитализированы с различными травмами. Сейчас сотрудники полиции устанавливают детали и причины произошедшего. Глас народа: автомобилисты готовы отказаться от страховки Водители рассказали об отношении к средней скорости, ОСАГО и СИМ 12 июня на востоке Москвы в результате столкновения с иномаркой погиб мотоциклист. По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу.