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В Иркутской области при ДТП с микроавтобусом погиб мужчина

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Фото: Управление МВД РФ по Иркутской области
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В Слюдянском районе Иркутской области в результате столкновения с микроавтобусом Nissan Vanette погиб водитель седана Toyota Premio, о чем рассказали в региональном главке МВД во вторник, 13 июня.

В сообщении говорится, что авария произошла в ночное время на 90-ом км автодороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Ангасолка. Водитель седана не справился с управлением, автомобиль занесло, и он столкнулся с Nissan Vanette.

38-летний водитель седана скончался на месте до приезда скорой помощи, а водитель и пассажирка микроавтобуса были госпитализированы с различными травмами. Сейчас сотрудники полиции устанавливают детали и причины произошедшего.

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12 июня на востоке Москвы в результате столкновения с иномаркой погиб мотоциклист. По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу.

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