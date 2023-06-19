В Приднестровье заявили об отслеживании ситуации на границе с Украиной

В Приднестровье отслеживается ситуация на границе с Украиной и Молдавией, чтобы исключить попытки диверсий и терактов. Об этом заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 19 июня.

«Компетентные органы бдительно отслеживают ситуацию на границах с Украиной и Молдовой, а также внутри Приднестровья, чтобы исключить любые попытки диверсионных и террористических актов», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Красносельский указал на недопустимость повторения террористических выпадов против Приднестровья.

Ранее, 25 мая, замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что наличие российских миротворцев на данной территории остается единственным реальным фактором, который может гарантировать мир и спокойствие в Приднестровье. Он указал на концентрацию украинских вооруженных формирований и военной техники вблизи Приднестровья, а также на начало реализации Кишиневом при содействии НАТО и ЕС планов по укреплению военного потенциала вопреки нейтральному статусу Молдавии.

До этого, 16 мая, глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил, что Приднестровье обеспокоено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе.

3 мая политолог Кирилл Аверьянов рассказал «Известиям», что нападение на Приднестровье со стороны ВСУ вполне возможно. По словам политолога, вероятность вовлечения Приднестровья в сценарий контрнаступления украинской армии крайне высокая, поскольку в непризнанной республике находится не так много российских миротворцев. При этом собеседник «Известий» допустил, что приднестровцы смогут противостоять нападению.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.