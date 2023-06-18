В Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил ребенка в пешеходном фонтане
- Новости
- Происшествия
- В Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил ребенка в пешеходном фонтане
В Санкт-Петербурге мужчина на электросамокате сбил восьмилетнего ребенка, который гулял в пешеходном фонтане с отцом. Об этом сообщает 78.ru в воскресенье, 18 июня.
Отмечается, что инцидент произошел в недавно открытом общественном пространстве на улице Веры Слуцкой. Ребенок вместе с другими детьми играл в зоне с фонтаном. Двое мужчин на самокатах решили проехать через фонтан. Один из них не заметил ребенка и врезался в него на скорости.
«В результате столкновения ребенок получил открытый перелом челюсти, а также лишился зуба. Было принято решение госпитализировать его в больницу. Теперь малышу предстоят операция и долгий процесс восстановления», — говорится в материале.
Прокуратура Колпинского района взяла на контроль проверку по факту случившегося. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
10 июня в центре Волгограда человек на электросамокате сбил трехлетнюю девочку. Ребенка после инцидента госпитализировали.
Ночью того же дня водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате на Трубной улице. В результате ДТП она потеряла сознание, ее доставили в больницу.