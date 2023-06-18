В Днепропетровской области заявили о повреждении двух критических объектов
В Днепропетровской области Украины в результате обстрела повреждены два объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук 18 июня в своем Telegram-канале.
«Снова били по Никополю. Повредили два объекта критической инфраструктуры», — написал Лукашук.
Какие объекты были повреждены, глава облсовета не уточнил.
Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Ранее в ночь на 18 июня в Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы, как сообщало украинское издание «Зеркало недели». Также в это время в регионе была объявлена воздушная тревога.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.