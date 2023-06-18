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В Днепропетровской области заявили о повреждении двух критических объектов

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Фото: REUTERS
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В Днепропетровской области Украины в результате обстрела повреждены два объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук 18 июня в своем Telegram-канале.

«Снова били по Никополю. Повредили два объекта критической инфраструктуры», — написал Лукашук.

Какие объекты были повреждены, глава облсовета не уточнил.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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Ранее в ночь на 18 июня в Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы, как сообщало украинское издание «Зеркало недели». Также в это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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