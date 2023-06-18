Здание сахарного завода повреждено в Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ

По трем населенным пунктам Глушковского района Курской области украинские войска открыли огонь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале 18 июня.

Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. Говоря об инфраструктурных разрушениях, Старовойт уточнил, что повреждения получило здание сахарного завода.

Известно, что в населенных пунктах Теткино, Попово-Лежачи и Глушково насчитали 10 прилетов. Кроме того, удары украинских националистов повредили линии электропередачи, в результате чего часть последнего поселка осталась без электричества.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона беспилотник сбросил взрывные устройства. Гладков также показал фотографии поврежденного автомобиля и трактора.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.