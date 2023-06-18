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Мэр Харькова заявил о неготовности горожан к появлению улицы имени Бандеры

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Фото: commons.wikimedia.org/Sergiy Bobok
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Жители Харькова не готовы к появлению в городе улицы Степана Бандеры. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в воскресенье, 18 июня, со ссылкой на мэра города Игоря Техова.

По его словам, сейчас власти сражаются за институты демократии, поэтому к таким явлениям, как переименование, декоммунизация и снос памятников, Терехов относится с пониманием — он будет «стоять на стороне общества».

Терехов прокомментировал возможное появление улицы имени Бандеры.

«Я пока не представляю этого. <...> Но мы пока не рассматриваем такую возможность», — объяснил мэр Харькова.

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Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский, имеющий еврейские корни, поддерживает возрождение имени фашиста Степана Бандеры.

2 мая зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил предложение учредить на Украине орден украинского националиста Бандеры с тем, как если бы в Германии решили ввести орден Адольфа Гитлера.

До этого, 1 мая, на сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением учредить орден имени украинского националиста и пособника нацистов Бандеры. Для рассмотрения президентом она должна набрать 25 тыс. голосов.

Бандера — один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).

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