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Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в провальном контрнаступлении Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: наступление ВСУ провалилось из-за просчетов Зеленского
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинское контрнаступление не приносит никаких результатов по вине президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший советник экс-главы страны Леонида Кравчука, политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале 18 июня.

По его словам, Зеленский «просчитался» и начал наступление тогда, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не обладали достаточным количеством западного оружия. Армии не хватает танков, бронетранспортеров, а главное — авиации, в частности, американских истребителей F-16. Соскин считает, что без этих военных самолетов пробить линии российской обороны невозможно.

«Наступление началось, и ничего не получается. <…> Наших много погибло, раненых много», — отметил он.

В заключение Соскин добавил, что украинскому командованию нужно либо поменять стратегию, либо прекратить наступление.

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Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин заявил о больших потерях украинской армии при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

10 июня Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ в ходе пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Подробностей контрнаступления и его стадии он не привел.

В тот же день Соскин спрогнозировал, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряют всю группировку войск, отправленную в контрнаступление против российской армии.

9 июня Путин также констатировал, что контрнаступление ВСУ началось.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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