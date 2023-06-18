Путин допустил привлечение гражданских специалистов к работе с военнослужащими

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 18 июня, заявил, что считает возможным привлечение гражданских специалистов к работе с военнослужащими.

«Постоянно говорю об этом с коллегами из Минобороны, ну постоянно. Привлекать — я бы не стеснялся — гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят — психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело», — рассказал российский лидер в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В качестве примера таких «воспитателей» Путин привел режиссера Владимира Бортко. Президент отметил, что он рассказывает достоверно и убедительно.

16 мая глава рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак рассказал, что рабочая группа по вопросам, касающимся СВО на Украине, создала единый стандарт мер поддержки для военнослужащих и их семей. Военный сможет получить помощь вне зависимости от статуса службы и региона проживания.

Днем позднее он также представил список мер поддержки участников СВО, которые войдут в единый стандарт. В перечне оказалось, в частности, предоставление участникам СВО льготы по уплате транспортного налога, сохранение статуса многодетной семьи и права на положенные меры соцподдержки в случае гибели ребенка — участника СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе