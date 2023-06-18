Полиция задержала захватчика банка в Астане

Полиция задержала и обезвредила захватчика отделения банка в Астане. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана в своем Telegram-канале 18 июня.

Известно, что переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.

Ранее в СМИ начала расходиться информация, что спецназ освободил заложников. Позднее это сообщение подтвердили в пресс-службе МВД республики.

«Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», — говорится в сообщении.

18 июня в полиции заявили, что в отделении банка Kaspi на улице Достык заперся вооруженный мужчина. Жителей города призвали сохранять спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

В пресс-службе Kaspi рассказали, что в захваченном здании не было клиентов, только сотрудники банка.