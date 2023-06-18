СМИ сообщили о начале штурма захваченного отделения банка в Астане

Спецназ приступил к штурму банковского отделения в Астане, где вооруженный мужчина удерживает несколько заложников. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz в своем Telegram-канале.

«Полиция вошла в захваченное отделение банка. Как сообщают наши корреспонденты с места событий, раздался громкий звук, похожий на взрыв», — говорится в сообщении.

По информации полиции Казахстана, в результате штурма все заложники были освобождены.

Ранее в этот день в полиции заявили, что в отделении банка Kaspi на улице Достык заперся вооруженный мужчина. Жителей города призвали сохранять спокойствие и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

В пресс-службе Kaspi рассказали, что в захваченном здании не было клиентов, только сотрудники банка. Представители органов правопорядка провели переговоры с мужчиной.