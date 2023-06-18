Вооруженный мужчина удерживает посетителей в отделении банка в Астане

В Астане, предположительно, вооруженный мужчина заперся в отделении банка с несколькими посетителями. Об этом сообщила пресс-служба полиции в воскресенье, 18 июня.

Инцидент произошел в здании «Каспий банка» на улице Достык.

«По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры», — говорится в сообщении.

Жителей столицы Казахстана призвали к спокойствию и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

Мотивы мужчины устанавливаются.

10 марта в круглосуточном магазине в Тюмени неизвестный, угрожая ножом, захватил в качестве заложника сотрудника торговой точки. Позже сообщалось, что сотрудники Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате.

Источник «Известий» рассказал, что злоумышленник был пьян. По его словам, пьяный покупатель сначала устроил дебош в магазине, после чего достал нож и стал удерживать продавца.