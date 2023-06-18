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Банк Kaspi заявил об отсутствии клиентов в захваченном отделении в Астане

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Фото: соцсети
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В отделении банка Kaspi в Астане, куда вломился вооруженный мужчина, нет клиентов. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба организации.

«В настоящий момент в отделении находятся только сотрудники банка, клиентов в отделении нет. Представители органов правопорядка ведут переговоры с мужчиной, который угрожает сотрудникам. Все силы полиции и банка направлены на то, чтобы никто не пострадал», — приводит сообщение агентство «Казинформ».

По предварительной информации, в отделении банка могут находиться семь сотрудников.

Ранее в этот день в полиции Казахстана рассказали, что в отделении банка Kaspi на улице Достык заперся вооруженный мужчина. Жителей города призвали к спокойствию и дать возможность компетентным органам вести свою работу.

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