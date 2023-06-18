Путин рассказал о возвращении раненных в СВО к боевым действиям по своему желанию

Многие раненые российские военнослужащие возвращаются к боевым действиям по своему желанию. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами.

Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» с этой частью общения опубликовал в воскресенье, 18 июня, журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Возвращаются многие, я вот вчера с ребятами разговаривал и раньше с теми, которые получили ранения. Спрашиваю: вот сейчас госпиталь, а дальше планы? «Вернусь в зону СВО, к своим товарищам». Практически все!» — заявил президент.

Путин также рассказал о трех братьях, находящихся на запорожском направлении.

«Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — сказал глава государства.

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