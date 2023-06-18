Под Астраханью пропали три человека при прогулке на катере

Три жителя Москвы, в том числе ребенок, пропали во время прогулки на катере в Камызякском районе Астраханской области. Об этом 18 июня сообщило Главное управление МЧС России по Астраханской области.

«Поступила информация о безвестном исчезновении в природной среде трех граждан 1978, 1979 и 2011 годов рождения, которые утром 17 июня вышли на катере с подвесным мотором Yamaha-100 из Астрахани и направились в сторону поселка Станья. Крайний сеанс телефонной связи был 17 июня в 14:00 в районе базы отдыха «Капитан», — говорится в сообщении ТАСС.

Были начаты поиски пропавших. В них задействованы шесть человек и три единицы техники.

Ранее, 7 июня, стало известно, что в Хабаровском крае пропали трое рыбаков, одного нашли мертвым. Они выехали из поселка Чныррах на катере по направлению в село Оремиф. На берегу реки Амур в районе мыса Субботина было обнаружено судно, после чего спасатели приступили к поискам рыбаков.

Позднее, 10 июня, спасатели нашли тело второго рыбака в ходе воздушной разведки бортом Ми-8. Всего за время проведения поисковых работ обследовано 1300 кв. км территории и 66 км береговой линии.