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Спасатели нашли тело второго пропавшего рыбака в Хабаровском крае

МЧС: спасатели обнаружили тело второго пропавшего рыбака в Хабаровском крае
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Тело второго рыбака, пропавшего в районе мыса Субботина в Николаевском районе, было найдено спасателями в ходе воздушной разведки бортом Ми-8 в субботу, 10 июня. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Наземной группировкой тело передано сотрудникам полиции и направлено в Николаевск-на-Амуре. Поиски третьего рыбака продолжаются», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что всего за время проведения поисковых работ обследовано 1300 кв. км территории и 66 км береговой линии. От МЧС России к поискам было привлечено семь человек и две единицы техники.

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Ранее, 7 июня, стало известно, что в Хабаровском крае пропали трое рыбаков, одного нашли мертвым. Они выехали из поселка Чныррах на катере по направлению в село Оремиф. На берегу реки Амур в районе мыса Субботина было обнаружено судно, после чего спасатели приступили к поискам рыбаков.

Позднее для поиска рыбаков привлекли вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС. Группа спасателей с необходимым снаряжением была доставлена в район поисков вертолетом из-за труднодоступности местности. Экипаж вертолета искал людей с воздуха, а спасатели провели наземную разведку вдоль побережья, где пропали рыбаки.

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