Вертолет привлекли для поиска двух человек в Хабаровском крае

Из Хабаровска к мысу Субботина в Николаевском районе Хабаровского края направили вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС, который будет участвовать в операции по поиску двух человек. Мужчины 1983 и 1994 годов рождения пропали в районе мыса Субботина.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по региону, 30 мая на берегу реки Амур нашли катер. Тело одного рыбака обнаружено, о судьбе двух других пока ничего неизвестно. По предварительным данным, они отправились из поселка Чныррах на катере в село Оремиф.

В спасательном ведомстве пояснили, что группа спасателей с необходимым снаряжением доставляется в район поисков вертолетом из-за труднодоступности местности. Экипаж вертолета будет искать людей с воздуха, а спасатели проведут наземную разведку вдоль побережья, где пропали рыбаки.

Агентство отмечает, что за последние две недели это уже второй случай гибели людей во время происшествий с маломерными судами на водоемах.

Ранее в Амурском районе искали мужчину, пропавшего на реке Амур в районе села Вознесенское. После того как лодка перевернулась, два человека оказались в воде, одного из них спасли находящиеся рядом рыбаки, а тело второго мужчины удалось обнаружить только 5 июня.