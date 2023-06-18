Политолог назвал демонстрацию стамбульского договора готовностью РФ заключить мир

Показ стамбульского договора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) доказывает то, что Москва была готова заключить мирный договор, но Киев отказался выполнять гарантии безопасности. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов 18 июня в беседе с «Известиями».

Президент России Владимир Путин 17 июня на встрече с африканской делегацией в Санкт-Петербурге впервые представил проект стамбульского договора по Украине. Президент отметил, что документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины».

«Очень важно то, что сегодня показали этот договор. Он как бы ставит точку в том, желала ли Россия мирных переговоров или не желала. Все нам предлагают свои услуги в заключении мира на Украине. Вот видите, приехала делегация даже из Африки тоже уговаривать нас провести мирные переговоры, и вот президент положил наконец всем этим домыслам, таким заговорщическим версиям, что же там было», — сказал Светов.

Политолог отметил, что в договоре тогда были подписаны и оговорены гарантии для Российской Федерации. Однако, указал Светов, как только мирный договор с гарантиями был подписан, киевский режим сразу же от него отказался.

«То есть в очередной раз было продемонстрировано, как это было на примере Минских соглашений, нормандского договора, то, что выполнять взятые на себя обязательства ни Украина, ни ее союзники не собираются», — сказал Светов.

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с африканской делегацией рассказал, что страны Африки проявили понимание истинных причин конфликта на Украине. Как указал дипломат, украинский кризис сложился в результате долгих лет гибридной войны Запада против России.

До этого, 18 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что РФ весной прошлого года была готова заключить мирный договор с Украиной. Он также подчеркнул, что предварительные условия, выдвинутые Киевом, нацелены на недопущение каких-либо переговоров.

Именно в турецком Стамбуле прошел последний раунд переговоров между Россией и Украиной 29 марта 2022 года. Они продлились около трех часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.