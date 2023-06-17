Путин представил проект стамбульского договора по Украине

Президент России Владимир Путин впервые представил проект стамбульского договора по Украине. Он показал его на встрече с африканской делегацией в Санкт-Петербурге 17 июня.

Президент отметил, что документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины».

«Именно о гарантиях. Восемнадцать статей», — подчеркнул глава государства.

Однако, по словам Путина, после того как Россия, как и обещала, отвела войска от Киева, власти Украины отказались от этих положений. Таким образом Украина парафировала стамбульский документ, который включал всё, вплоть до количества боевой техники и личного состава, указал российский лидер.

«Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это всё на свалку истории. Скажем так аккуратно. Постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого», — подытожил президент.

До этого, 18 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что РФ весной прошлого года была готова заключить мирный договор с Украиной. Он также подчеркнул, что предварительные условия, выдвинутые Киевом, нацелены на недопущение каких-либо переговоров.

Именно в турецком Стамбуле прошел последний раунд переговоров между Россией и Украиной 29 марта 2022 года. Они продлились около трех часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.