Лукашенко напомнил о готовности РФ к мирным переговорам с Киевом год назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что Россия весной прошлого года была готова заключить мирный договор с Украиной. Об этом он заявил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 18 мая.
По словам белорусского лидера, российские парламентарии участвовали в переговорах с первого дня. Лукашенко также напомнил, что первые три раунда прошли по инициативе Минска в Белоруссии, однако затем площадку переместили в Турцию, где и представили проект соглашения.
«Как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину», — констатировал президент.
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